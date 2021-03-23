Türkiye, doğum oranında AB ülkelerini geçti
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Türkiye, doğum oranında AB ülkelerini geçti

23.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:39
Türkiye, doğum oranında AB ülkelerini geçti

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke oldu.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülke ile aday ülkelerdeki 2019 yılı doğum oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2019 yılında 4 milyon 170 bin bebek doğdu.

Doğum oranında 2019 yılında AB ülkelerinin ortalaması yüzde 1,53, Avro Bölgesi'nin de yüzde 1,52 oldu.

Türkiye yüzde 1,88 doğum oranıyla, AB üyesi 27 ülkeyi geride bıraktı.

AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranı yüzde 1,86 ile Fransa'da yüzde 1,77 ile Romanya'da, yüzde 1,71 ile Çekya, İrlanda ve İsveç'te belirlendi.

En düşük doğum oranına sahip AB ülkesi ise yüzde 1,14 ile Malta oldu. Malta'nın ardından düşük doğum oranına sahip ülkeler yüzde 1,23 oranıyla İspanya, yüzde 1,27 ile İtalya ve yüzde 1,33 ile de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak sıralandı.

Söz konusu oran Almanya'da yüzde 1,54, Hollanda'da yüzde 1,57, Belçika'da yüzde 1,58, Danimarka'da yüzde 1,70 ve Yunanistan'da yüzde 1,34 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, AB ülkelerinde doğum oran ortalaması 2016 yılından beri yaşanan azalışını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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