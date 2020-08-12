"Türkiye Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine Devam Edecek"
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"Türkiye Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine Devam Edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi.

12.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'la artan gerilime rağmen Türkiye'nin bölgede faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

'Türkiye Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine Devam Edecek'

Kaynak: DailyMotion.com

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