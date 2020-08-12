"Türkiye Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine Devam Edecek" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'la artan gerilime rağmen Türkiye'nin bölgede faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti. Kaynak: DailyMotion.com