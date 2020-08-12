"Türkiye Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine Devam Edecek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi.
12.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'in yeni bölgelerinde yeni sismik araştırma ve sondaj çalışmaları için lisans verileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'la artan gerilime rağmen Türkiye'nin bölgede faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: DailyMotion.com