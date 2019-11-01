01.11.2019 18:04

KPMG Türkiye, Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri - Şirket Ortağı Ümit Bilirgen, "Türkiye doğalgazda bölgesinin 'kilit ülkesi' nasıl olabilir?" sorusuna Wise TV'de cevap verdi.



Bilirgen, Türkiye'nin bu yolda TANAP, Türk Akımı Projeleriyle adımlarını attığını ifade etti. Yeni tesislerin kurulması, var olan tesislerin kapasitelerinin arttırılmasıyla bu adımların devam ettiğini belirtti. Altyapıyla birlikte ticaretin de serbestleşmesi gerektiğine vurgu yapan Bilirgen; "Özel sektörün doğalgazda katılımcı olması gerekiyor. Altyapı olarak doğalgazda kilit ülke olmaya hazırlanıyoruz. Ama özel sektörün de burada yer alması gerekiyor." dedi. Bilirgen, ancak böyle olursa bölgede hap olunabileceğini ifade etti.