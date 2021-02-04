Türkiye Diyanet Vakfının yarıyıl kampı çevrim içi yapılacak

Türkiye Diyanet Vakfının burs desteği sağladığı öğrenciler için düzenlediği yarıyıl kampı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfının burs desteği sağladığı öğrenciler için düzenlediği yarıyıl kampı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, burs desteği sağlanan öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik başarı durumlarını desteklemek amacıyla her yıl yarıyıl kampları düzenleniyor.

Bu yılki yarıyıl kampı, Kovid-19 salgını nedeniyle 6-20 Şubat'ta çevrim içi yapılacak.

Kamplara, Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'de İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası Konuk Öğrenci Programlarında eğitim gören 1109'u kız, 619'u erkek olmak üzere 1728 öğrenci katılacak. Öğrencilere, 30 farklı ilde eğitim verilecek.

Kamp süresince, alanında uzman kişiler eğitim verecek, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülükler ve ilahiyat fakülteleri koordinasyonuyla yürütülen burs programları kapsamında öğrenciler, dönem boyunca fakültede aldıkları eğitimi pekiştirme fırsatı bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu