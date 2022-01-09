Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim, Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına teslim edildi.

Dağıtıma aracılık eden Gazze Destek Derneği Temsilcisi Hani Sureyya AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV tarafından düzenlenen "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerimleri teslim aldıklarını belirtti.

Sureyya, proje kapsamında 20 bini Gazze, 30 bini Kudüs dahil Batı Şeria'da olmak üzere toplam 50 bin Kur'an-ı Kerim'in mescitlere ve hafızlara dağıtılacağını aktardı.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa ise projenin, Kur'an-ı Kerim'e özen gösterilmesi ve insanların bu kutsal kitaba olan bağının artması için gerçekleştiğine dikkati çekti.

Ağa, Kur'an-ı Kerim dağıtılması konusundaki çalışmalarından dolayı TDV'ye teşekkür etti.