Türkiye Diyanet Vakfının Çad'daki ramazan yardımları sürüyor
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Türkiye Diyanet Vakfının Çad'daki ramazan yardımları sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfının Çad'daki ramazan yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'daki su kuyusu açma çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'daki su kuyusu açma çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

TDV, başkent Encemine'nin Marmotuji köyünde "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından ramazan programı kapsamında bölge halkına 1500 gıda paketi, çocuklar için 1000 bayramlık ve Kur'an'ı Kerim dağıtımı yapıldı.

Açılışa Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Diyanet İşleri Başkanı Dr. Mahamat Abdullah Khatir Issa ve Su Bakanı Yardımcısı Mahamat Kher Salah, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Çad Koordinatörü Melih Mücahit Ateş katıldı.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kaygısız, burada yaptığı konuşmada, "TDV tarafından inşa edilen su kuyusunun açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. TDV, Çad'ın diğer vilayetlerinde de bu tür hayır faaliyetleri yapmaya devam ediyor. Türk ve Çad halkı arasında gönül köprüleri kuran STK'larımızın Çad'daki faaliyetlerinden gurur duyuyoruz. Türkiye her zaman Çad'ı desteklemeye devam edecek." dedi.

Su Bakanı Yardımcısı Salah, "Türkiye Cumhuriyeti ve Çad Cumhuriyeti

arasındaki dostluğa vesile olduğunuz için Çad halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda su ihtiyacımızı karşıladığınız için Allah sizleri bereketlendirsin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Bakanı Issa da "Her sene olduğu gibi bu sene de Çadlı kardeşlerini unutmayan Türk halkına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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