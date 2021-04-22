Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere 1000 gıda kolisi yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere 1000 gıda kolisi yardımında bulundu.

TDV Nijerya ülke sorumlusu Hasan Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasarawa eyaletinin yanı sıra başkent Abuja'ya bağlı 4 bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere 1000 gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Kader, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, "Buradaki Müslüman kardeşlerimizin ramazan sevinçlerini paylaşıyoruz. Türk halkının bize verdiği emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." dedi.

Türkiye'nin her zaman Afrikalıların yanında bulunduğunu dile getiren Kader, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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