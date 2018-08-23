Türkiye Diyanet Vakfından Kurban Bedelinin Arttırıldığı İddialarına Yalanlama

Türkiye Diyanet Vakfı, kurban bedellerinin döviz kurunda yaşanan gelişmelerden sonra 750 TL'den 850 TL'ye çıkarıldığı iddialarına karşın, "mezkur iddia asla doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, döviz kurunda yaşanan gelişmelerden sonra vakfın kurban hisse bedelini 750 TL'den 850 TL'ye çıkardığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye Diyanet Vakfından konuya yönelik yapılan açıklama şöyle:

"Peşinen ifade etmek gerekirse mezkur iddia asla doğru değildir. Zira 12 Temmuz 2018 tarihinde ulusal basınımızın değerli temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlediğimiz basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yurt içi kurban vekalet bedeli 850 TL, yurt dışı kurban vekalet bedeli ise 625 TL olarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Öncesinde herhangi bir bedel zikredilmediği gibi bu tarihten sonra da mezkur bedellerde hiçbir şekilde değişikliğe gidilmemiştir. Kurban Bayramı öncesinde döviz kurlarında yaşanan yükselişe rağmen kurban hisse bedellerinde kesinlikle artış yapılmamıştır. Halihazırda, bu bedeller üzerinden alımlarla gerçekleşen organizasyonumuz, milletimizin yoğun teveccühleri ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında tüm hızıyla devam etmektedir. Hal böyleyken bu türden mesnetsiz iddia ve yaklaşımların, ihtiyaç sahipleri ve mazlumlar için umut olan önemli bir ibadetin ruhuna gölge düşüreceğini ve bayramın birleştirici manasına zarar vereceğini düşünüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerçeklere ve doğru bilgiye dayanmayan her türlü açıklama ve iddiadan beri olduğumuzu beyan ediyor, güven esası ile emanetlerini bizlere teslim eden milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA