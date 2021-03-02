Türkiye Diyanet Vakfından köy okullarındaki öğrencilere giyim desteği
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Türkiye Diyanet Vakfından köy okullarındaki öğrencilere giyim desteği

02.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:36
Türkiye Diyanet Vakfından köy okullarındaki öğrencilere giyim desteği

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Bingöl'de "Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında köylerdeki 1200 öğrenciye bot, mont ve giyim desteğinde bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Bingöl'de "Kardeşlik Yılı Projesi" kapsamında köylerdeki 1200 öğrenciye bot, mont ve giyim desteğinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kardeş il olarak belirlenen İzmir ve Sakarya müftülüklerince köylerdeki öğrencilere verilmek üzere 7 bin parça giysi gönderildi.

Malzemeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenen 40 köy okulundaki 1200 öğrenciye TDV Bingöl Şubesi ekiplerince ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl İl Müftüsü Ahmet Süzen, yardım malzemelerinin çocuklara ulaştırılmasına vesile olan İzmir ve Sakarya İl müftülüklerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi kişileri imkanlar ölçüsünde gözetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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