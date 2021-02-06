Türkiye Diyanet Vakfından hijyen paketi dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul'da ihtiyaç sahibi bin aileye hijyen paketi dağıtımını tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi gönüllüleri, son hijyen paketinin teslimini İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın katılımıyla yaptı.

AA muhabirine bilgi veren Maşalı, " Salgın döneminde evinden çıkamayacak düzeyde kişiler var. Bu kişilerin biraz olsun yanlarında olduğumuzu ifade etmek üzere çalışmalar başlattık." dedi.

Maşalı, "Daha önceki süreçte yardım kolileri dağıtılmıştı bu süreçte ise temizlik malzemelerinden oluşan koli dağıtımına giriştik. İstanbul'un 39 ilçesinde bunu planladık. Toplamda yaklaşık bin koli temizlik malzemesi içeren koliyi vatandaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk. Bundan sonra da farklı kalemlerde sahada İlçe Müftülerimizin, cami görevlilerimizin toplumda şuna ihtiyaç var dedikleri hususlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz de hazırlıklarımızı yaparak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de devam eden briket ev yapımı projesine de destek olduklarını kaydeden Maşalı, şunları söyledi:

"Suriye bölgesindeki insanların çadırlardan briket eve geçiş yapmalarıyla ilgili Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı bir çalışma vardı. Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak biz de 2 milyon 400 bin lira gibi bir destekle 400 evin yapımını üstlenerek katıldık. Bu salgın dönemi gerçekten uzadı. Maddi ihtiyaç içerisinde olanların ellerindekiler de tükendi. Bugün artık bu 39 ilçenin sonuncusu, Beykoz'dayız. Bu hayra destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür