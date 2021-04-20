Türkiye Diyanet Vakfından Gana'ya ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfından Gana'ya ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfından Gana'ya ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.

TDV Gana ülke sorumlusu Mustafa Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle ülkede çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Karadavut, "Gana'da ramazan yardımlarımız kapsamında 1300 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak ramazan ayını huzurlu şekilde geçirmelerine vesile olduk." dedi.

Ülkede içme suyu sıkıntısı bulunan bölgelerde 5 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını ifade eden Karadavut, bölge halkını, uzun yıllar boyunca yararlanabilecekleri suya kavuşturduklarını söyledi.

Karadavut, yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Diyanet Vakfından Gana'ya ramazan yardımı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:10:01. #1.14#

title