Türkiye Diyanet Vakfından dikkat çeken Ramazan tanıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin" temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı.

Sözleri yenilenen "Çocukluğum" parçasını seslendiren Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve rap sanatçısı Resul Aydemir, gençlerin Ramazan ayını daha iyi anlamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Gençlerin ilgi alanlarını ve farkındalıklarını dikkate alarak çalışmaya imza attıklarını ifade eden Aydemir, "Çocukluğum parçasını Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan faaliyetlerine göre sözlerini uyarladık ve yaptığımız tanıtım toplantısında uyarlama büyük ilgi gördü. Ben eminim gençler, halkımız teveccüh gösterecek ve çok güzel geri dönüşler alacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının gençlere yönelik çok güzel projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydemir, "Ben böyle bir çalışmanın içinde yer aldığım için çok mutluyum. Şimdiden Ramazan ayının milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı