Türkiye Diyanet Vakfından 500 bin Somaliliye kurban eti Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Somali'de 11 bölgede kestiği kurbanların etlerini 500 bin muhtaca ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Somali'de 11 bölgede kestiği kurbanların etlerini 500 bin muhtaca ulaştırdı.

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunun Somali ayağı, 50 bin 500 hisse kurbanın, başkent Mogadişu'nun yanı sıra Somaliland, Puntland, Adado, Qoryole, Marka, Baydowa, Afqoye, Doolow, Beledweyn ve Buuhodle bölgelerinde kesilmesiyle tamamlandı.

Türkiye'nin Somali'deki Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den verilen 50 bin 500 hisse kurban vekaletini Somali'de kesmenin ve muhtaçlara ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını" belirtti.

Somali Din İşleri Bakan Yardımcısı Adem Osman Dhubow'un başkent Mogadişu'da kesim yaptıkları mezbahayı ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, Dhubow'un, yardımlardan ötürü Türkiye'ye ve Türk haklına teşekkür ettiğini aktardı.

TDV, Somali'de 2012 yılından bu yana vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu sürdürüyor.

Kaynak: AA