Türkiye Diyanet Vakfından 145 Ülkede Kurban Organizasyonu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "2018 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Türkiye'de ve 145 ülkede vekaletle kurban kestiklerini bildirdi.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, milletin kurban vekaletlerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile 26 yıldır "dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet" şiarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

"Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkemizde 280 il ve ilçe merkezi ile 145 ülkenin 436 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yapıyor." ifadesini kullanan Polat, vakfın 43 yılı aşan tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Vekaleti alınan kurbanların vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini aktaran Polat, hayırseverlerin emanetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı.

Bulundukları ülkelerde kılınan bayram namazlarına iştirak eden ekiplerin, bayramlaşmadan sonra kurban kesim çalışmalarına başladığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Kesim ve dağıtımlar bizzat görevli ve gönüllülerimiz nezaretinde yapılıyor. Yurt içindeki merkezlerde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin yanı sıra yurt dışında da Çad'da Orta Afrikalı, Nijer'de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan'da ise Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları da yapıyoruz."

Polat, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanların ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan coğrafyalardaki mazlum kardeşlere dağıtıldığını vurguladı.



"6 bin 500 kişilik bir ekiple gerçekleştiriyoruz"

Vekaletle kurban hizmetini "Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle" gerçekleştirdiklerini belirten Polat, şu bilgileri verdi:

"Hayırseverlerimizin vekalet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunun için organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıf personeli, uluslararası öğrencilerimiz ile TDV gönüllüleri yer alıyor. Türkiye'den 385 görevli ve gönüllümüz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere bu yılki kurban organizasyonumuzu yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple gerçekleştiriyoruz."