Türkiye Diyanet Vakfınca Gine'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Türkiye Diyanet Vakfınca Gine'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfınca Gine'de kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi programı kapsamında, Batı Afrika ülkesi Gine'de kesilen kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi programı kapsamında, Batı Afrika ülkesi Gine'de kesilen kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Gine'ye gelen TDV görevlileri, bayram namazının ardından hazırlıklarını tamamlayarak 2 bin 100 hisse kurbanın kesimine başladı.

Bayramın ilk gününde ülkenin farklı bölgelerinde kesilen 300 hisse kurban, görevlilerin kontrolünde parçalanarak paketler haline getirildi.

Belirlenen noktalara taşınan kurban etleri, yerel yönetim ve hükümet yetkililerinin kontrolünde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Konakri Coyah Belediye Başkanı Abou Soumah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yıl hem Kurban hem de Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara yardımda bulunduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'ye ve Diyanet çalışanlarına teşekkür eden Soumah, "Buraya yapılan yardımlar çok önemli. Çünkü halkımın birçoğunun et alacak parası yok. Onun için yapılan yardımları önemsiyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye hem kardeşlik hem de İslam için büyük çaba sarf ediyor. Türk halkına ve yönetimine minnettarız." diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gineli Abdoulaye Djibril Diallo ise yapılan yardımların kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye sadece benim ülkeme değil, dünyanın her köşesindeki mazlumlara destek veriyor. Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsü görevi üstleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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