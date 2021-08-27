Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 2021-2022 eğitim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 2021-2022 eğitim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri de göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Bu yıl ülke genelinde 28 ilde 33'ü kız 16'sı erkek olmak üzere toplam 49 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 283 öğrenciye barınma hizmeti vereceklerini aktaran Açık, sağlanan fiziksel şartların yanında bilimsel ve sosyal projeler, seminerler, konferanslar ve sanatsal faaliyetlerle de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacaklarını ifade etti.

Açık, salgın nedeniyle gençlerin evlerde sıkça vakit geçirdiği ve bu süreçte sıkıldığına işaret ederek, "Yurtlarda gençlerimize aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunmanın yanında gerçekleştireceğimiz kurs, atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar gibi sosyal faaliyetlerle de stresten uzak bir öğrencilik dönemi geçirmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için kesintisiz internet, ders çalışma salonları ve kütüphane hizmetleri sunduklarını da aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Ayrıca, öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleriyle ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yapılarak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Türkiye'nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıp, yurtlarda kalan öğrencilerimizin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan, hikmetli şekilde ulaşabilmelerine de yardımcı oluyoruz."

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Açık, öğrencilerin "https://www.tdvyurt.com.tr" sayfasında bulunan kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Fahrettin Koca Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:21:25. #1.16#

title