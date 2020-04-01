Türkiye Diyanet Vakfı yardım kampanyası başlattı Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan süreçte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin" ve "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti; Beklenen Sensin" yardım kampanyaları başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan süreçte daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin" ve "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti; Beklenen Sensin" yardım kampanyaları başlatıldı.

TDV'den yapılan açıklamada, ülkelerin ekonomisini ve toplumu maddi manevi olumsuz etkileyen salgın sürecinde, vakfın vatandaşların yanında yer almak ve umut olabilmek için çalıştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, TDV olarak yardım kampanyaları başlattıklarını bildirdi.

"Ramazan ayındaki çalışmalar yurt içinde yoğunlaştırılacak"

Kampanya kapsamında, zekat ve sadaka bağışlarıyla yurt genelinde tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine alışveriş yardım kartı ve hijyen paketi dağıtıldığını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımız, hastalarımız, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız, işsiz kalan, bursları kesilen öğrencilerimiz, faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız, maddi ve manevi anlamda zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza destek olabilmek için 2020 Ramazan ayı çalışmalarını yurt içinde yoğunlaştırmaya karar verdik."

Açık, kampanyalara destek olmak isteyenlerin; BAĞIŞ yazıp 1379'a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabileceği veya "bagis.tdv.org" adresinden, il ve ilçe merkezlerindeki müftülüklerde bulunan TDV şubelerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden katkı sağlayabileceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA