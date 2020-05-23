Türkiye Diyanet Vakfı, Van'daki 525 yardıma muhtaç aileye adak ve kurban eti yardımı gerçekleştirdi
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Türkiye Diyanet Vakfı, Van'daki 525 yardıma muhtaç aileye adak ve kurban eti yardımı gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesi tarafından Van'da 525 aileye adak ve kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Van'daki 525 yardıma muhtaç aileye adak ve kurban eti yardımı gerçekleştirdi
23.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:47

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesi tarafından Van'da 525 aileye adak ve kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesine bağışlanan adak kurbanlarını teslim alarak görevliler ve gönüllüler aracılığıyla ilde yardıma muhtaç 525 aileye ulaştırıldı. İl Müftüsü ve TDV Van Şube Başkanı Ömer Keskin, yapılan adak kurban etlerinin yardıma muhtaç ailelere AŞ olmasından dolayı bağışçılardan ve bu iyilik hareketini destekleyen çalışanlara teşekkür etti. Müftü Keskin; "Yüce Allah'tan içinde bulunduğumuz sıkıntının bir an önce def edilmesini niyaz eder, şimdiden herkesin Ramazan Bayramını kutlarım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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