Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'daki 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak
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Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'daki 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'daki 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yılki "Kurbanını paylaş" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Uganda'daki yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yılki "Kurbanını paylaş" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Uganda'daki yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

TDV'nin yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlediği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Afrika kıtasında yer alan ülkelerden Uganda'da da sürdürülen etkinlik kapsamında ülkeye gelen TDV görevlileri, 10 farklı noktada yapılacak kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladı.

Hayırseverlerin hisseleriyle Uganda'da satın alınan büyükbaş kurbanlıklar, profesyonel ekiplerce kesilip paketlenerek ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV'nin Uganda ekibinde yer alan görevlilerden Mehmet Fatih Altaş, AA muhabirine, TDV olarak Türk vatandaşlarının bağışlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bağışların bir bölümünün Uganda'daki ihtiyaçlı ailelere dağıtılacağını belirten Altaş, "Vatandaşlarımızın kurban bağışlarını buradaki yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Uganda'daki farklı bölgelerde bayramın birinci günü kurban kesimlerimiz başlayacak." diye konuştu.

Kurban edilecek büyükbaş hayvanların dini koşullara uygunluğunun ve sağlığının uzman ekiplerce kontrol edildiğini aktaran Altaş, "Kurbanlarımızın gerekli tüm kontrolleri yapılmış olup hazır bekletilmektedir. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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