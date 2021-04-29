Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Tarsus İlçe Müftülüğünden İdlib'e gıda yardımı
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Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Tarsus İlçe Müftülüğünden İdlib'e gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Tarsus İlçe Müftülüğünden İdlib'e gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Tarsus İlçe Müftülüğünce İdlib'e gönderilmek üzere hazırlanan 25 ton un yüklü tır, dualarla uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Tarsus İlçe Müftülüğünce İdlib'e gönderilmek üzere hazırlanan 25 ton un yüklü tır, dualarla uğurlandı.

Törende konuşan Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi, ilçe müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkısıyla hazırladıkları 25 ton unu İdlib'e göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Yardım tırı, edilen duaların ardından İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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