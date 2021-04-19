Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 600 aileye gıda yardımı yapacak
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Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 600 aileye gıda yardımı yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 600 aileye gıda yardımı yapacak
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 2 bin 600 gıda kolisi ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 2 bin 600 gıda kolisi ulaştıracak.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı ramazan ayı gıda paketi yardımları programı kapsamında TDV tarafından gönderilen toplam 1100 adet gıda paketinin dağıtımına ramazanın ilk gününden itibaren başladıklarını söyledi.

İş birliği yaptıkları yerel dernekler vasıtasıyla başkent Hartum'un yanı sıra Güney Kurdufan ve Batı Darfur eyaletlerindeki 800 ihtiyaç sahibine yardımları teslim ettiklerini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Kamplardaki sığınmacılara, yetimlere ve Kur'an kurslarında okuyan çocukların ailelerine hayırseverlerimizin bağışlarını ulaştırdık. Bugün Hartum'un Ezheri bölgesinde yarın da Cebel-i Evliya bölgesinde toplam 200 cami görevlisine gıda kolileri teslim edilecek. Devam eden yardımlarımız ve Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanlığından gelecek 1500 paketle bu sayıyı 2 bin 600'ye tamamlayıp ramazan sonuna kadar yardımlarımı gerçekleştireceğiz inşallah. Sudanlı kardeşlerimizin maddi, manevi, mesleki eğitim her türlü konuda desteğe ihtiyaçları var. Hayırsever kardeşlerimizin gönüllerini buraya çevirmelerini hatırlatmak isterim.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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