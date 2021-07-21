Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'de kurban kesimine başladı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'de kurban kesimine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'de kurban kesimine başladı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'de kurban organizasyonu kapsamında 2 bin büyükbaş kurbanlığın kesimine başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'de kurban organizasyonu kapsamında 2 bin büyükbaş kurbanlığın kesimine başladı.

Senegal'de ülkenin büyük çoğunluğunun Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz olarak kabul etmesi nedeniyle TDV de vekaleten kurbanları bugünden itibaren kesiyor.

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda 2 bin kurbanlığın 600'ünün başkent Dakar'daki SCRAS Hayvan Mezbahanesi'nde, diğerlerinin ise ülkenin çeşitli bölgelerinde kesimi gerçekleştiriliyor.

Kurbanlıkların kesileceği alanda TDV ekibinin bağışçıların isimlerini tek tek okumasının ardından kesim yapıyor.

TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde uzman yardımcısı olan ekip sorumlusu Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kurban etlerinin ülkede kurban kesemeyen, ihtiyaç sahibi ve gıdaya ulaşmakta zorluk çeken ailelere dağıtılacağını belirten Alkan, "Biz bunu ulaştırırken, 'Türkiye'deki kardeşlerinizin sizleri unutmadığını sizlerle aynı yürek olduğunu hatırlatmak isteriz.' diye belirtiyoruz. Kesimlerimizi iki günde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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