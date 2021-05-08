Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan yardımı yaptı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Rusya'da yardım faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Rusya'da yardım faaliyetlerinde bulundu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre, yerel idarelerle yapılan iş birliği sayesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, başta başkent Moskova olmak üzere, Kazan ve Ufa şehirlerinde ihtiyaç sahibi Müslümanlara ramazan kolileri dağıtıldı. Ayrıca bazı eğitim kurumlarına da erzak yardımı yapıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan organizasyona, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ve Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Kamil Samigullin de katılarak 550 aileye yardımda bulunuldu.

TDV ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı nedeniyle gerçekleştirdiği yardım organizasyonları esnasında Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi, Rusya Müslümanları Merkezi Dini Nezareti, Rusya Asya Kısmı Müslümanları Dini İdaresi, Rusya Müslümanları Dini Meclisi ve Başkurdistan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi ile ortak aktif çalışma yürütüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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