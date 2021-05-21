TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı

TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında 1 milyon 916 bin ihtiyaç sahibine Türk milletinin emaneti olan yardımları ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında 1 milyon 916 bin ihtiyaç sahibine Türk milletinin emaneti olan yardımları ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bir dönemde millet olarak yine mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmayarak Ramazan ayını huzurlu geçirmelerine vesile olduklarını söyledi. "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla hareket ederek dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini dile getiren Açık, "İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan vakfımız, bu ramazan ayında da ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliği gerçekleştirdi. Dilimiz, rengimiz farklı olsa da ay yıldızlı bayrağımızın kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Korona virüs salgınının yaşandığı ve insanların zor günler geçirdiği böyle bir dönemde hayırseverlerimiz alicenaplığını bir kez daha gösterdi. Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma sözde değil fiiliyatta zirve yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

Açık, Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "İnsanlarımız belki de zor durumda ancak komşusunun daha zor durumda olduğunu düşünerek ekmeğini bölüştü. Korona virüs döneminde ihtiyaç sahibi arttı, bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk" dedi.

1,9 milyon kişiye 78,3 milyon TL tutarında yardım yapıldı

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ramazan'ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"2021 yılı Ramazan programımız kapsamında yurt içinde bin 3 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 80 bin 465 gıda paketi, 120 bin 114 alışveriş yardım kartı, 30 bin 418 bayramlık kıyafet hediye ederek 1 milyon 221 bin kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 75 ülke 207 bölgede 125 bin 835 gıda paketi, 53 bin 350 iftar-kumanya paketi ve 13 bin 375 bayramlık kıyafet dağıtarak 695 bin 900 mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 1 milyon 916 bin kardeşimize 78,3 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış olduk." - ANKARA

TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:47:52. #1.13#

title