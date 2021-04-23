Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da hayırseverlerin yardımıyla mazlumların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi kentinde, yerel halk ile zor durumdaki Arakanlı mültecilere temel gıda yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi kentinde, yerel halk ile zor durumdaki Arakanlı mültecilere temel gıda yardımı yaptı.

TDV heyeti, Türkiye'den gönderilen bağışlarla hazırlanan 1100 ramazan kolisini Karaçi şehrinde 4 bölgede oluşturulan alanlarda yerel halk ile zor durumdaki Arakanlı mültecilere ulaştırdı.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan organizasyonu kapsamında Pakistan'a geldiklerini söyledi.

Türkiye ve Pakistan arasında geçmişten gelen bir dostluğun olduğunu belirten Büyükkaymaz, "Tarihte bu vardı, şimdi de bu var. Gelecekte de bunun olacağını düşünüyorum. Bu sevgi bizim içimizde var. Buradayız, bu yardımların dağıtılmasına, bu kardeşlerimize ulaşmanın heyecanını yaşıyorum. Türkiye ve Pakistan'ın bayrakları bile birbirine çok benziyor. İki ülke arasında gerçekten büyük bir dostluk var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek