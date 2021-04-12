Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Gazze Destek Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) finansal desteğiyle hazırlanan 500 ramazan erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Gazze Destek Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) finansal desteğiyle hazırlanan 500 ramazan erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Derneğin Gazze Şeridi'ndeki Temsilcisi Hani Sureyya AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 erzak kolisi dağıttıklarını, her bir kolide yoksul ailelerin sahur ve iftar sofralarını hazırlayacakları temel gıda maddeleri bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ve hayatın her yönünü etkileyen abluka nedeniyle böyle bir yardım programı düzenlediklerini aktaran Sureyya, Türk halkının ve TDV'nin, başta ramazan ayında olmak üzere Filistinlilere verdiği destekten övgüyle söz etti.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Bölgede, 232 bin kişinin işsiz olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı