Türkiye Diyanet Vakfı'ndan korona virüse karşı farkındalık çağrısı
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan korona virüse karşı farkındalık çağrısı

Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak amacıyla 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

19.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:21
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan korona virüse karşı farkındalık çağrısı

Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak amacıyla 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere dikkat çekmek, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdi. Küresel bir sorun haline gelen ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı devlet kurumlarının almış olduğu tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşları da insanları bilgilendirerek virüsün etkilerini azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak üzere 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

Virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekilen çalışmada, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, kamuoyunu yanlış yönlendirecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli bir şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konulara dikkat çekiliyor.

Yapılan çalışmada ayrıca, eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin evdeki eğitimlerini ihmal etmemeleri, sosyal mesafenin korunması ve hal hatır sormanın telefonla aranarak yapılması konusuna da değiniliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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