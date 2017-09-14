Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Arakanlı 3 Bin Aileye Acil İnsani Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Arakanlı 3 bin aileye acil insani yardım



ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar'da ordu birlikleri ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş sınırına gelen zor durumdaki 3 bin Arakanlı aileye acil insani yardım ulaştırdı.

Rohingya Müslümanlarının katliama maruz kalmaya başladıkları 2012 yılından beri bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş sınırında yaşam mücadelesi veren Arakanlıları yalnız bırakmıyor. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, Bangladeş sınırında bulunan Kutu Palong, Balu Khali, Leda ve Musuny kampları ile Naikkong Chori, Ghundhom, Bander Ban, Nhila, Cox's Bazar bölgelerine giderek dağıtımlar gerçekleştirdi. Arakan'da yaşanan şiddetten kaçarak sınıra gelen Müslümanların ihtiyaçlarını tespit eden ve yardımların en doğru şekilde ulaştırılması için yol haritası belirleyen TDV ekipleri, Bangladeş sınırında oluşturulan kamplarda yer bulamayıp Shamlapur bölgesine sığınan, kamp dışında, yol kenarlarında, metruk binalarda, okullarda, inşası devam eden evlerde ve sokaklarda bambu dallarından ve muşambadan yaptıkları çadırlarda yaşam savaşı veren bin aileye gıda ve hijyen paketleri dağıttı.

Yardımlar bir ailenin aylık yiyeceğini karşılar nitelikte

TDV'nin bölgedeki yardım faaliyetleri kapsamında yine Balu Khali kampına sığınan 2 bin aileye de gıda ve hijyen paketleri dağıtımı yapılarak ihtiyaç sahibi Arakanlılara yardımlar ulaştırıldı. Dağıtılan bu yardımlar, bir ailenin aylık yiyeceğini karşılar nitelikte. Yapılan yardımlarda ilk önce acil insani yardım malzemeleri ve temel gıda maddeleri ağırlıkta olurken, salgın hastalıkları önlemek için hijyen malzemeleri de dağıtılıyor.

İlk etapta 12 bin kişiye yardım ulaştırıldı

TDV'nin acil insani yardım faaliyeti kapsamında ilk etapta yaklaşık 12 bin kişiye yardım ulaştırılırken, gıdanın yanı sıra hijyen ve giyim malzemelerini de kapsayan toplam 650 bin dolar tutarında yardım yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Arakan'ı Yalnız Bırakma" sloganıyla başlatılan yardım faaliyetine ARAKAN yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL'lik destek verilebilir veya online bağış sayfası bagis.diyanetvakfi.org.tr adresinden ve Vakfın banka hesap numaralarından bağış yapılabiliyor.