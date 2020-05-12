Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 bin kişiye iftar paketi
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 bin kişiye iftar paketi

Ankara'nın Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, Ramazan ayının başladığı günden itibaren 3 bin kişiye iftar paketi ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazan ayının sonuna kadar toplamda 13 bin kişiye iftar paketi ulaştırmış olacağız.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 bin kişiye iftar paketi
12.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:21

Ankara'nın Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, Ramazan ayının başladığı günden itibaren 3 bin kişiye iftar paketi ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazan ayının sonuna kadar toplamda 13 bin kişiye iftar paketi ulaştırmış olacağız. Hayırseverlerimizin katkıları ve destekleriyle bu sayıyı artırabiliriz" dedi.

Sincan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi koordinatörlüğünde ihtiyaç sahibi ailelere iftar paketi dağıtılıyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulamaması nedeniyle hazırlanan iftar paketleri, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ve uygulanan tedbirler nedeniyle bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarında değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını söyledi. Her yıl ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere halkın her kesiminden binlerce kişiyi kurulan iftar sofralarında bir araya getirdiklerini belirten Topçu, bu yıl ise iftar paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürdüklerini ifade etti. İlçe genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında Ramazan ayından önce başlayan yardım seferberliğinin rahmet ve bereket ayı Ramazan'da da artarak devam ettiğini vurgulayan Topçu, "Din görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte bir yandan gıda kolileri dağıtırken bir yandan iftar paketlerini ailelere ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimizin desteği ile hazırladığımız ve tatlısı da dahil olmak üzere dört çeşit yemeğin bulunduğu iftar paketlerimizi hijyenik presli tabldotlarla belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyoruz. Bu yıl onlar iftar sofralarımıza katılamıyor ama biz onların ayağına kadar iftarlıklarını ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının başladığı günden itibaren 3 bin kişiye iftar paketi ulaştırdıklarını ve Ramazan ayının sonuna kadar 10 bin kişiye daha iftar paketi dağıtımlarının devam edeceğini belirten Topçu, şöyle devam etti:

"Gecekonduların yoğun olduğu 15 mahallede 20 gönüllümüz ve 130 din görevlimizle birlikte dağıtımlarımız devam ediyor. Ramazan ayının sonuna kadar toplamda 13 bin kişiye iftar paketi ulaştırmış olacağız. Hayırseverlerimizin katkıları ve destekleriyle bu sayıyı artırabiliriz. İyilik seferberliğimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz, İlçe Müftülüğümüz, Vakfımız genel merkez veya şubemiz, banka hesap numaralarımız aracılığıyla bize ulaşıp daha fazla ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırılmasına veya ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verebilir."

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Nuri Gönülalan, iftar sofralarında bir araya gelemeseler de ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını ve Ramazan ayının sonuna kadar bu çalışmalara gönüllük esasıyla devam edeceklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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