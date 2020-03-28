Türkiye Diyanet Vakfı kursları uzaktan eğitim metoduyla verilecek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurs programlarını uzaktan eğitim metoduyla sürdürecek.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın yurtlarında kalan Türk öğrencilerin yanı sıra 111 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurs programları düzenlendiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle bu kursların uzaktan eğitim kapsamında sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, öğrencilerin yurtları veya evlerinden mobil cihaz ya da bilgisayarları aracılığıyla kurslara katılabildiği kaydedildi.

Öğrencilerin Arapça ve İslami ilimler alanındaki canlı derslere katılabildiği ve eğitimcilere soru yöneltebildiği belirtilen açıklamada, kaydedilen derslerin istenilen zamanda tekrar dinlenebildiği vurgulandı.

Açıklamada, kurslarda ders kaynaklarının eğitimciler tarafından öğrencilere aktarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA