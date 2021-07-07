Türkiye Diyanet Vakfı Kapıkule'de gurbetçilere su ve lokum ikram etti
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Türkiye Diyanet Vakfı Kapıkule'de gurbetçilere su ve lokum ikram etti

Türkiye Diyanet Vakfı Kapıkule'de gurbetçilere su ve lokum ikram etti
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere su ve lokum ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere su ve lokum ikramında bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, sınır kapısı önünde stant kuran vakıf görevlileri gurbetçilere ikramda bulundu ve kurban bağışı hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 1003 şubesi bulunan vakfın, yurt dışında 149 ülkede eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme çalışmalarına kadar hayata dokunan her alanda faaliyet yürüten dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin güçlü desteği ve Türkiye Diyanet Vakfına gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla milyonlarca mazlum ve mağdura umut olduklarını aktaran Açık, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" temasıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Gurbetçilere yönelik çalışmaların da bu doğrultuda takdire şayan olduğunu bildiren Açık, "Mesai arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz büyük bir hassasiyetle gurbetçilerimizi karşılama ve vakfımızın tanıtımı yönünde büyük gayret sarf ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Her birine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt da araçlarıyla binlerce kilometre uzaktan gelen ve vatan topraklarına ayak basan gurbetçileri ilk olarak TDV'nin karşıladığını belirtti.

Vakfın gülen yüzünü ikramlarla gurbetçilere yansıttıklarını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir anda gelen küçük ikramlarımız gurbetçi vatandaşlarımızı hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Onların yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğu görmek de bize güzel bir iş yaptığımızı göstermiş oluyor. Yaşadıkları ülkelerde 'yabancı' olarak adlandırılan vatandaşlarımızın öz yurtlarında da yabancılık çekmemelerini ve Türkiye'ye ayak bastıklarını hissetmelerini istiyoruz. Yaptığımız çalışma sonrasında aldığımız güzel tepkilerle bunu da başardığımıza inanıyoruz. Görevlilerimiz gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de gurbetçilerimizi karşılamaya devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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