Türkiye Diyanet Vakfı iyiliği ödüllendirmeyi sürdürüyor

30.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:54

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nin 6'ncısı, Mart 2020'de dağıtılacak.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İyilik Ödülleri için yaşanmış iyilik hikayeleri, 24 Ocak'a kadar "iyilikodulleri@tdv.org" mail adresine gönderilebilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen iyilik öncülerine, mart ayında yapılacak törende ödülleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, iyilik, hayır ve ihsan konusunda farkındalığı artırmak, insanları iyilik yapmaya teşvik etmek için İyilik Ödülleri programı düzenlediklerini ve geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Bir iyiliği duyurmanın, anlatmanın, aktarmanın birçok insanı iyilik yapmaya teşvik edeceğine inandıklarını kaydeden Açık, Türkiye'nin ve dünyanın en ücra köşelerinde adı ve hikayesi hiç duyulmayan iyilikleri kamuoyu ile paylaştıklarını, 7'den 70'e herkesin iyilik yapmasına vesile olabilmek için bu programı düzenlediklerini anlattı.

Açık, Uluslararası İyilik Ödülleri programıyla dünyaya ve yaşadığı toplumlara örnek olabilecek iyilik öncülerini ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Elbette iyiliğin büyüğü, küçüğü olmaz, her iyilik değerlidir. Amacımız, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek. 2015 yılında ilkini düzenlediğimiz Uluslararası İyilik Ödülleri programından bu yana pek çok iyiliğin hikayesini toplumumuza, yaşadığımız dünyaya aktarmaya çalıştık. 2019 yılı içerisinde de Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız kuruluşlar, vatandaşlarımızın önerileri, basından ve sosyal medyadan tespit ettiğimiz, başta Türkiye olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Balkanlara, Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar pek çok noktada yaşanmış binlerce iyiliğin arasından ön plana çıkan 7 adaya ve bu iyiliklerin kahramanlarına iyilik ödülü verdik. Ödüller Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından katılımcılara takdim edildi. İnşallah bu yıl da yine iyiliğin toplumun her alanında yayılmasına katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası İyilik Ödülleri vereceğiz."

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik adaylarına "www.uluslararasiiyilikodulleri.com" internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA