Türkiye Diyanet Vakfı ile Hidayet Derneği'nden Yemen'de ihtiyaç sahiplerine kurban eti yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hidayet Derneği, Yemen'de savaş mağdurları ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 30 bin aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hidayet Derneği, Yemen'de savaş mağdurları ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 30 bin aileye kurban eti dağıttı.

Yemenli sivil toplum örgütü İnsana Erişim Derneği Genel Sekreteri Abdulvasi el-Vasii, yaptığı yazılı açıklamada, bağışçıların desteğiyle TDV tarafından kesilen 1000 adak kurbanın etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirtti.

Türkiye'den Hidayet Derneği'nin de bağışçıların desteğiyle 50 büyükbaş kurban yardımında bulunduğunu ifade eden Vasii, toplamda kesilen 1050 kurbanın etinin yaklaşık 180 bin kişiden oluşan 29 bin 400 aileye dağıtıldığını aktardı.

Vasii, kurban yardımlarının Marib, Cevf ve Sana'da dağıtıldığını kaydederek, Türkiye'ye, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımından dolayı teşekkür etti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar