Türkiye Diyanet Vakfı İdlib ve Azez'de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor
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Türkiye Diyanet Vakfı İdlib ve Azez'de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor

10.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:22
Türkiye Diyanet Vakfı İdlib ve Azez'de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), aileleriyle iç savaştan kaçarak, oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyeli savaş mağduru çocuklara eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), aileleriyle iç savaştan kaçarak, oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyeli savaş mağduru çocuklara eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda eğitimi önceleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Suriyeli savaş mağduru çocukların da eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiğine dikkati çeken Açık, "Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden bir Peygamber'in ümmeti, ilim, irfan timsali İslam medeniyetinin mensupları olarak dünyayı eğitimin değiştireceğine inanıyoruz. Suriye'de İdlib ve Azez bölgelerinde bir anaokulu, 8 ilköğretim okulu, 2 lise ve bir üniversite bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplamda 12 eğitim projesiyle yaklaşık 8 bin öğrenciye eğitim imkanı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açık, eğitim kurumlarında görev yapan 243 öğretmen ve idari personelin maaşlarının vakıf tarafından karşılandığını belirterek, İdlib Üniversitesi Konferans Salonu çalışmalarının devam ettiğini, Azez'deki engelli ve savaş mağduru çocukların rehabilite edildiği Tomurcuklar Özel Rehabilitasyon Merkezi ile çocukları yeniden hayata kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Eğitim imkanı sağlanan çocuklara dönemsel olarak kırtasiye ve kitap da dağıttıklarını bildiren Açık, yardımda bulunmak isteyenlerin "bagis.tdv.org" adresinden bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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