Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine ziyaret
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Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı heyetinden Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine ziyaret
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ramazan yardımı faaliyetleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen heyet, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ramazan yardımı faaliyetleri için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen heyet, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz ve beraberindekileri, büyükelçilik hizmet binasında kabul etti.

Yurdakul, Türkiye Diyanet Vakfının yardım faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Pakistan'da da bugüne kadar güzel faaliyetlerde bulunulduğunu belirten Yurdakul, "Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla mübarek ramazan ayında da ihtiyacı olan Pakistanlı kardeşlerimize mütevazı da olsa el atmış oluyor. Hem Türk haklı hem Pakistan halkı adına Diyanet Vakfımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükkaymaz da TDV'nin bu yılki ramazan organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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