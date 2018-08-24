Türkiye Diyanet Vakfı Heyetinden Nijerya'daki Türk Okuluna Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren 256 kişilik Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti.

TDV Temsilcisi Mahmut Cemil Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı organizasyonu için Nijerya'ya geldiklerini ve 300 büyükbaş hayvan kurban ederek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Bedir, "Bugün de Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Türk okulunu ziyaret ettik ve çocuklara Kuran'ı Kerim ve küçük hediyeler dağıttık. Bu okul Türkiye'den gelen yardımlarla faaliyet gösteriyor ve hem Nijerya müfredatı hem de İslami ilimler okutuluyor. Çok güzel bir çalışma, hayır sahiplerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Abuja'nın Pape bölgesinde faaliyet gösteren okulun yanına Türkiye'den gelen yardımlarla 150 kişilik yetimhane inşa ediliyor.

Nijerya'daki Kurban Bayramı organizasyonuna katılan TDV gönüllüsü Fatih Kurt ise "Nijerya'da bu programa katıldığım için çok mutluyum, Nijeryalı çocukların gülümsemesi benim için Kurban Bayramı'nın en büyük sevinci oldu." diye konuştu.