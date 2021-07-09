Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Mehmet Eğinç ve beraberindeki vakıf heyeti Nevşehir Kalesi etrafında bulunan Kayaşehir'i gezdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Mehmet Eğinç ve beraberindeki vakıf heyeti Nevşehir Kalesi etrafında bulunan Kayaşehir'i gezdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Mehmet Eğinç, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Kentte vakfa ait mülkiyetler konusunda Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ile görüşerek istişarelerde bulunan Genel Müdür Vekili Eğinç, daha sonra Kayaşehir'i gezdi.

Beraberindeki vakıf heyeti ile birlikte Nevşehir Kalesi etrafında bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'de incelemelerde bulunan Eğinç'e Nevşehir İl Müftüsü Celalettin Altunkaya ve Diyanet İşleri Başkanı Başdanışmanı Ahmet Belada'da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre