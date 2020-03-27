Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerden tavsiyeler
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerin tavsiyeleri ANKARA - Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden...
27.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:58
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerin tavsiyeleri ANKARA - Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
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Kaynak: AA