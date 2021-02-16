Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü karlı dağlara yem bıraktı
16.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:46
Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, karlı dağlarda beslenme güçlüğü yaşanmaması için yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Adıyaman'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü, karlı dağlarda beslenme güçlüğü yaşanmaması için yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Muhammed Ballı ve ailesi, Çelikhan ilçesi Mezar Dağı bölgesindeki yaban hayvanların yemlenmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda dağlara saman balyası, kuru ekmek, çeşitli bakliyat ve yeşillik götüren Ballı, kar yağışı nedeniyle yaban hayatının yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül