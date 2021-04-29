Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor
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Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında Ramazan ayında yardım çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü fethediyor.

Yurt içinde ve dünyanın dört bir yanında Ramazan ayında yardım çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllüleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin gönlünü fethediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yurt dışında ve yurt içinde 81 ilde milletin emanetlerinin mazlum ve mağdurlara TDV gönüllülerinin destekleriyle ulaştırıldığını ve çalışmaların Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Yurt içinde özellikle TDV Gönüllü Koordinatörlüğüne bağlı olarak Kadın ve Gençlik Kollarının bulunduğu 15 ilde gönüllülerin aktif bir şekilde sahada görev yaptığını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Alışveriş kartı, gıda kolisi, bayramlık yardımı ve zekat dağıtımları yüzlerce TDV gönüllümüzün katılımı ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca TDV Medya, TDV Gönüllülük ve TDV KAGEM sosyal medya hesapları üzerinden online söyleşi, eğitim ve seminerler akademisyen, gastronom, diyetisyen, psikolog, yazar, vaiz gibi çeşitli meslek gruplarından gönüllülerimizin destek ve katılımıyla icra ediliyor. 15 ilde 225 yetim çocuğa Ramazan ayının önem ve bereketini hatırlatmak amacıyla 'Evimin Süsü Ramazan' isimli hediye paketi çalışması gerçekleştirdik. İçerisinde Kur'an-ı Kerim, kitap, gönüllülerimizin kendilerinin yapmış olduğu pencere/duvar süsü, lokum, kolonya ve kıyafet alışverişi için hediye kartı bulunan paketler gönüllülerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı."

Yine gönüllülerin destekleriyle TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından "Ramazan'ın Şifası Yetimin Sofrası" temasıyla çalışma başlatıldığını belirten Açık, "İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi, bayramlık ve kumanya olarak dağıtılmak üzere 15 ilde Kadın ve Gençlik Kollarının birlikte yürüttüğü kampanyaya çıkıldı. Gönüllülerimizin bağışladığı kadın kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, oyuncak gibi hediyeler TDV gönüllülerimizin desteği ile ailelere ulaştırıldı" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile gönül köprüleri kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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