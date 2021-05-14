Türkiye Diyanet Vakfı Filistin'de yaraları sarıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, İsrail'in saldırıları sırasında yakınlarını şehit veren, yaralanan ve evleri yıkılan Filistinli mazlum ve mağdurlara Türk milletinin emaneti yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, İsrail'in saldırıları sırasında yakınlarını şehit veren, yaralanan ve evleri yıkılan Filistinli mazlum ve mağdurlara Türk milletinin emaneti yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamaya göre, yıkılan evleri tek tek dolaşan ve saldırılar sonucu yaralanan ve uzuvlarını kaybedenleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan vakıf gönüllüleri, Türk halkının yardımlarını da teslim etti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara karşı koymak için mücadele ederken şehit olan Filistinlilerin ailelerini de ziyaret eden vakıf gönüllüleri, nakdi yardımda bulunarak, yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalıştı.

Filistin halkına bu zor günlerde yardımda bulunmak isteyenler, Türkiye Diyanet Vakfının "bagis.tdv.org" sayfasından ya da "FİLİSTİN" yazıp 1379'a SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap