Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor
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Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Senegal'de de yardıma ihtiyacı olanların yüzlerini güldürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Senegal'de de yardıma ihtiyacı olanların yüzlerini güldürüyor.

Atlas Okyanusu'nun kıyısında Afrika ülkesi olan Senegal'e kurban organizasyonu için gelen TDV ekibi, ücra köylere saatlerce yolculuğun ardından ulaşabiliyor.

Kesilen kurban etlerini kırsal bölgedeki vatandaşlara ulaştıran ekip, balon ve şeker dağıtarak çocukların da yüzlerinde tebessüm oluşturuyor.

Ülkede kırsal bölgelerde ulaşım ağının yetersiz olması nedeniyle zorluklar da yaşayan ekip, bir yandan da kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

TDV ekibi, çadırlarda elektriksiz yaşayan, su ihtiyaçlarını ise kuyulardan gidermeye çalışan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

TDV gönüllüsü Feridun Özdemir, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı Senegal'de geçirdiklerini söyledi.

TDV gönüllüsü olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Özdemir, "Sevdiklerimizden uzak ama mümin kardeşlerimizle beraberiz. Burada kesilen binlerce kurban var. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bağışçıların emanetlerinin başındayız. 'Anlatılmaz yaşanır' kelimesinin vuku bulduğu yer buralar. Ne kadar anlatmak istesem, anlatmak mümkün değil. Buraların halini, ahvalini duyuyorduk ama geldik gördük ki içler acısı." dedi.

Kurban eti dağıtımı için gittikleri bir bölgede insanların samandan barakaların içinde yaşadığını gördüğünü anlatan Özdemir, "Bırakın eti, ekmeği, yağı bulamıyorlar. Yokluk içindeki insanlar, uzanan bir ele muhatap oluyorlar. O da Türkiye'deki aziz milletin eli. O eli gördükleri an, Türkiye ismini duydukları an burada bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir hava esiyor. Bizi çok seviyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin, Erdoğan isminin çok önemli bir karşılığı var. Bu da bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Yardımdan alan Aischa Kamara ise TDV'ye teşekkür ederek, "Biz kurban kesmedik, siz bize mutluluk verdiniz. Allah razı olsun. Verdiğiniz et için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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