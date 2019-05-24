Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şubesinden iftar programı

Devrek Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şubesi tarafından iyilik sofrası adı altında iftar programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Müftülüğü tarafından organize edilen ve Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şubesi tarafından hayata geçirilen "İyilik Sofrası" iftar Programında Devrekli vatandaşla bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

İsmetpaşa Mahallesi Hışıroğlu Mevki Hazreti Fatma Mescidi Bahçesinde düzenlenen programa Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından vatandaşlara hitap eden Devrek Müftüsü Hasan İzmirli,"Ramazan ayının manevi ikliminde buluşmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan siz davetlilerimize hoş geldiniz. Ramazan ayı ikram ayıdır. Kaynaşma ve tanışma ayıdır. Bugün de siz değerli davetlilerimiz ile birlikte bir araya gelelim tanışalım kaynaşalım istedik. Türkiye Diyanet Vakfı "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan" düsturuyla hayata geçirilmiş harekettir. Bu vakfın faydaları saymakla bitmesi mümkün değildir. Bu vesile bu akşam burada toplanmamıza vesile olan Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından gerçekleştirilen iftar programımız öncesinde bu vakfın hayata geçirilmesinden bu yana ahrete intikal etmiş olanlara rahmet dilerken, halen vakfın faaliyetlerin sürdürülmesinde emeği geçenler de sizlerin adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına; Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA