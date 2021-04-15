Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
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Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Kiseljak ve Fonitsa ilçelerinde camilerde düzenlenen törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan programı sorumlusu Abdulrahman Demirel ile İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Bilici katıldı.

Keleş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

Yardım kampanyalarının devam ettiğini anlatan Keleş, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Coşkun ise TDV Uluslararası İmam Hatip Liseleri (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları (UİLP) kapsamında Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenci seçmeleri ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmak amacıyla Bosna Hersek'te bulunduklarını ifade etti.

Türkiye için Balkanlar'ın önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Allah herkesten razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi 80 aileye yardım paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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