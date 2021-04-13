Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
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Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Türkiye Diyanet Vakfı Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Olovo ilçesinde Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Cami'sinde düzenlenen törene Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, Olovo İlçe Müftüsü Pepic Esad Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan programı sorumlusu Abdulrahman Demirel ile İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Bilici katıldı.

Keleş, programda Türkiye'nin dünyanın her yerine yardım elini uzattığını belirtti.

Coşkun ise Türkiye'nin yardımlarını Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

Bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi hediye ederek Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını ifade eden Coşkun, ramazanın ilk gününü Bosna Hersek'te idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye için Balkanlar'ın önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Balkanlar'daki vatandaşlarımız ve kardeşlerimizle buluşarak birliğimizi, baraberliğimizi koruyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi 40 aileye yardım paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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