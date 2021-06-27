Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı
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Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısına bu ay Bilecik ev sahipliği yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısına bu ay Bilecik ev sahipliği yaptı.

Bilecik gençlik Merkezinde gerçekleşen toplantı İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftü Yardımcıları, Tdv Bilecik Şubesi görevlileri ve Mütevelli heyeti katıldı. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı hakkında konuşuldu. Toplantı akabinde Müftü Ali Erhun ve mütevelli heyeti hizmete girecek olan Kayıboyu 4-6 yaş Kura'n Kursunu ziyaret etti. - BİLECİK

Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı
Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı
Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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