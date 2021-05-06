Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı ilçesinde yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarına devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarına devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfının puantaj evrakı sayesinde ihtiyaç sahibi kişilere, sistemde çıkan puanlama sistemine göre nakit yardımlarda bulunuyor.

Puanlama sistemine göre yapılan, nakit ödemelerde bugüne kadar kişi başına 150 lira ile 1500 lira arasında ödemede bulunulduğu kaydedildi.

Sistematik yapılan değerlendirmeler üzerinden, yardım yapılacak kişinin kimlik numarasının sisteme girilmesiyle birlikte o kişinin puan sistemine göre kendisine ödemede bulunulduğu ve bu çalışmaların ramazan sonun kadar sürdürüleceği öğrenildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi ekipleri hummalı bir çalışma ile yardım yapılacak kişilerin gerek ilçe merkezi gerek taşra mahallelerde ikamet edenlerin kapılarını çalışarak ödemelerini yaparken bu ramazan ayında 120 aileye yardım yapılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak