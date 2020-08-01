Türkiye Diyanet Vakfı bayram coşkusunu dünyaya taşıdı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke, 287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke, 287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vakıftan yapılan açılamada görüşlerine yer verilen Açık, milletin bağışlarıyla şefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Türkiye'deki hayırseverlerin yolunu gözleyenlere umut olduklarını belirtti.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla çıktıkları iyilik yolunda ekiplerinin, 75 ülkede necip milletin vakıflarına emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın hayırsever halkımızın yardımlarını götürüyoruz. Dünyayı saran iyilik hareketimiz, yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık. Bu kapsamda yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke, 287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdik."

Kaynak: AA