Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, halkın talebi doğrultusunda çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, halkın talebi doğrultusunda çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan bölgelerde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen Türkiye destekli maddi ve manevi çalışmalar sürüyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halkın talebi doğrultusunda Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle çocuklara Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersleri veriliyor.

Vakıf tarafından bu kapsamda Tel Abyad'da düzenlenen programda aileleriyle birlikte iç savaştan kaçarak, harekat sayesinde oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyelilere yönelik açılan Kuran kurslarını başarıyla bitirerek hafız olan 180 öğrenci için Musab Bin Umeyr camisinde tören düzenlendi.

Şanlıurfa İl Müftülüğü Barış Pınarı Harekatı Bölge Koordinatörü Hüseyin Ortaç ve beraberindeki heyet tarafından törende başarılı olan kursiyerlere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş