Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu
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Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yılki "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtımı yapacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yılki "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtımı yapacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkeye gelen TDV görevlileri gözetiminde başkent Bakü'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesimleri başladı.

Veteriner hekimlerin denetimi altında bağışçıların tek tek isimleri okunarak yapılan kesimlerin ardından etler titiz şekilde pay edildi.

Poşetlere konulan kurban etleri, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede faaliyet yapamadıklarını söyledi.

Bu yıl ise hızlı bir şekilde kurbana hazırlık yaptıklarını dile getiren Yavuzyılmaz, "TDV ile bu yıl toplamda 180 büyükbaş kurban kesiyoruz. Bu kurbanları 1260 hisse halinde kardeşlerimizle paylaşacağız. Kurban paylaşmaktır. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Ramazan ayında gıda yardımları, hediye paketleri ve çocuklara oyuncaklar hediye etmiştik, 8 tır yardım dağıtmıştık. İyiliği dünyaya hakim kılmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bu yıl Azerbaycan'da kurbanın farklı kutlandığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Karabağ, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. Bu nedenle bayram daha bir şevkle kutlanıyor. Bu zaferde en büyük pay şehitlerindir. Biz de kurban hisselerimizi öncelikle şehit ailelerine, Karabağ'dan yıllar önce göç edenlere, yetim öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." diye konuştu.

TDV Azerbaycan Ülke Sorumlusu İrfan Kerim Görgülü de kardeş ülke Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmaya devam ettiklerini söyledi. Kurbanların hijyenik ortamda, dini vecibelere uygun bir şekilde kesildiğine dikkati çeken Görgülü, "Umarım Türkiye'deki bağışcılarımızın yardımlarıyla buradaki kardeşlerimizin bayram sevinçlerini katlayacağız. Bağışcılarımıza teşekkür ediyoruz. Emanet kurbanlarını en uygun şekilde keserek dini vecibelerini yerine getirmelerine vesile olduk. Onların sayesinde buradaki yüzlerce insanın yüzü güldü. " ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan'da kurban bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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